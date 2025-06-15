Продюсер раскрыл правду о скандале Фадеева и Глюкозы: кто действительно виноват?

Продюсер Сергей Дворцов высказал своё мнение о скандале, произошедшем между Максимом Фадеевым и Глюкозой. После неудачного концерта Глюкозы Фадеев запретил ей петь его песни, однако в последнее время певица стала нарушать этот запрет. Теперь ей грозит суд.

Фото: glukoza.com by Glukoza production, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глюкоза

"Он профессионал, мой коллега, он прекрасно знает, что делает. Глюкоза сама облажалась, употребив запрещённые вещества и выйдя к многомиллионной аудитории. Она себя утопила тогда. Её представитель не уследил, не досмотрел, и она в таком состоянии вышла. Безусловно, я поддерживаю Макса, потому что это человек-легенда", — объяснил Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Он добавил, что в целом Фадеева нельзя назвать конфликтным человеком, однако те, кто его задевают, могут навлечь на себя неприятности. Кроме того, Дворцов посочувствовал Глюкозе, предположив, что всё, что с ней произошло, было из-за усталости исполнительницы.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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