Такси, одиночество и 100 долларов: как Анна Asti выживала в начале пути к славе — пугающие воспоминания звезды

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Asti — успешная и востребованная певица, однако, когда она только начинала свою карьеру, всё было далеко не так гладко. Анне пришлось пройти серьёзные испытания на пути к славе, особенно если учесть, что её возраст был несоизмерим с нагрузкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Asti

В интервью Rocket Mag знаменитость рассказала, что в первые три года своих выступлений ей было не до цветов и аплодисментов, ведь её жизнь была похожа на постоянное выживание, настолько ей было тяжело.

"Я тогда была ещё ребенком и, представь, одна ехала на такси три часа до аэропорта, и никто со мной не носился. Мы летели до Москвы, селились в отеле, и Артик уезжал по своим делам, а я оставалась одна. Никогда не заказывала еду в номер, потому что у меня было только 100 долларов, и поменять я их не могла, потому что мне было страшно. Никаких райдеров не было, ничего. А потом из Москвы я ещё летала по городам на выступления два-три дня", — вспомнила о том периоде жизни певица.

Из-за страшной усталости у Анны даже не было сил общаться с родными и друзьями. Сравнивая себя прежнюю с собой теперешней, она понимает, что за долгие годы стала в разы сильнее и выносливее.

"Для моего детского организма и тогдашнего мозга, не подготовленного к такой нагрузке, такое было очень тяжёлым испытанием. Это сейчас я машина — кинь меня куда угодно, и я оттуда и выеду, и приеду, и сама концерт организую, и выступлю. А тогда я была ребёнком", — разоткровенничалась звезда.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.