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Как увеличенная грудь обернулась адом: шокирующая история Лианы Шульгиной

1:28
Шоу-бизнес

Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, уже с юности лелеяла мечту увеличить грудь. Ради этого она готова была прибегнуть к услугам пластического хирурга, не подозревая, каким кошмаром для неё обернётся это решение.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by mos.ru. Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

По ошибке врач поставил Лиане не те импланты и неправильно их расположил. Шульгина начала страдать от отёков, у неё стала подниматься температура, а позже и вовсе появилось новообразование. Шульгиной повезло, что оно оказалось доброкачественным.

"Грудь не просто исчезла — она стала впалой. Дело в том, что первые импланты были установлены слишком низко и продавили мне рёбра. Остались глубокие вмятины, и грудь буквально провалилась внутрь", — приводит слова знаменитости Super.ru.

Четыре года назад Лиана поставила новые импланты — более маленькие, чем прежде, однако и после этого не обошлось без негативных последствий.

Когда невестка Валерии родила второго ребёнка и начала кормить его грудью, случилось воспаление с образованием кист, а имплант сместился. Пострадавшей прописали курс антибиотиков и останавливающие лактацию препараты.

Наученная горьким опытом, Лиана предостерегла всех девушек от необдуманного шага. Теперь она знает, что лучше принять свою естественную грудь, ведь это поможет избежать больших неприятностей.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России (2005), актриса и телеведущая, народная артистка России (2013).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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