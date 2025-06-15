10 дней в браке: Бородина и Сердюков удивили всех расставанием — что произошло на самом деле?

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Ксения Бородина и Николай Сердюков феерично отпраздновали свадьбу. Они долго ждали этого момента, однако Бородина внезапно огорошила поклонников новостью о расставании с мужем, а ведь прошло всего 10 дней со дня свадьбы.

Фото: flickr.com by Adam Meek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перекрёсток

Оказалось, у супругов всё прекрасно в отношениях, а расставание связано вовсе не с тем, что у них что-то не заладилось, а всего лишь с тем, что они решили устроить девичник и мальчишник — естественно, отдельно друг от друга.

"Утро началось с расставания. Только наша семья могла устроить мальчишник и девичник после того, как поженились. Другого времени не было. Поэтому едем на вокзал", — поделилась Ксения Бородина, опубликовав видео, на котором едет в машине, держа за руку избранника.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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