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В Нью-Йорке такого нет: Юрий Антонов объяснил, что делает Москву самым уникальным городом в мире

1:09
Шоу-бизнес

Юрий Антонов побывал 12 июня в Кремле, где охотно общался с поклонниками и журналистами и рассказал, почему он считает Москву лучшим городом в мире.

Юрий Антонов
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Aleksandrov / Андрей Александров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Юрий Антонов

"Я интересуюсь мнением гостей о России — тех, кто в Москву прибывает. Понятно, что Москва — не вся Россия, а только её часть, но людям здесь очень нравится. Причём очень такой категории, я бы сказал, крутой. Они говорят, что Москва — один из красивейших городов в мире", — поделился Антонов в беседе с mk.ru.

По словам композитора, жители Нью-Йорка восхищались Москвой и признавали, что их собственный город уступает столице России. Антонов уточнил, что именно делает Москву такой уникальной. Оказывается, это связано с гастрономическими удовольствиями.

"А уж по кухне, по ресторанам — номер один. Это не только моё суждение, это суждение моих знакомых, которые за рубежом давно живут. Они приезжают в Москву и говорят: "У нас в Нью-Йорке таких ресторанов нет, как в Москве", — рассказал Антонов.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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