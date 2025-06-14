Понизили, любопытно: Май Абрикосов прокомментировал слова Ольги Солнце о том, что он не был её первым мужчиной

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Май Абрикосов прокомментировал в личном блоге недавнее высказывание Ольги Николаевой, более известной как Солнце, с которой он встречался на "Доме-2". В интервью с Герой Иващенко Ольга заявила, что Май не был её первым мужчиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Tradeskancia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Николаева

"Он (Май) средний, понимаешь? Что значит средний? Вот у меня был первый, потом Май Абрикосов, потом третий. Обычно же говорят, что первых запоминают и последних, но нет. Мы Абрикосова запомнили, понимаешь?" — с улыбкой говорила Ольга.

Май напомнил о том, что раньше Солнце говорила совершенно противоположные вещи, а теперь вдруг резко отказалась от своих прежних слов, и поиронизировал на этот счёт.

"Солнце везде говорила, что я был её первым мужчиной. А сейчас я оказываюсь вторым. Понизили. От каких своих слов Солнце ещё откажется в будущем? Любопытно. Ждём исповедальных признаний от неё. Чем они с Сашей Нелидовым занимались в домике?" — написал Май Абрикосов.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.



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