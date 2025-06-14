Кричать от боли не страшно: Ксения Бородина рассказала, чего действительно стоит бояться в семье

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подписчики Ксении Бородиной продолжают критиковать её брак с Николаем Сердюковым, вспоминая то, как он дал волю негативным эмоциям на реалити-шоу, а Ксения продолжает защищать любимого мужа.

Фото: commons.wikimedia.org by Sweet Ice Cream Photography, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камин

Поклонники заявили, что на детей Бородиной может плохо повлиять жизнь с таким отчимом. Ксения объяснила, почему считает его вспышку на шоу нормальным явлением и чего действительно нужно бояться. Также она заявила, что у её дочерей всё прекрасно и они воспитаны так, что никогда не позволяют себе лезть не в своё дело, намекнув этими словами на то, что фанаты вмешиваются в то, что их не касается.

"Страшно, когда мужик не проявляет никаких эмоций, а потом водку пьёт на кухне, чтобы боль свою заглушить. И вот это видят дети! Страшно, когда в долг живёшь, у всех занимая, и потом скрываешься от этих людей. А удариться ногой и кричать от боли не страшно!" — эмоционально высказалась знаменитость в личном блоге.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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