Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила жарки шашлыка: как избежать штрафа до 60 тысяч рублей
Почему после родов живот не уходит: главная причина и её решение
Ремонт без вложений: как покрасить плитку и обновить ванную комнату за копейки
Хроническая бессонница — как кредит без срока: возьмёшь однажды, расплачиваешься годами
Маяки, креветки и фестиваль сардин: уникальный маршрут в греческую Полинезию
Машина не спасает: кто превращает лето в тайге в игру на выживание
Машина из Китая: едет бодро, но ремонт, как квест для владельцев
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Биоритмы и спорт: открытие, которое переворачивает правила

Анна Asti удивила заявлением о современной эстраде: только один певец заслуживает внимания публики

0:49
Шоу-бизнес

Анна Asti высказалась по поводу российских мужчин — представителей шоу-бизнеса. По мнению певицы, среди них нет по-настоящему достойных исполнителей, кроме одного.

Публика на концерте
Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Публика на концерте

Анна уверена, что о масштабе певца можно говорить, учитывая количество его хитов. Она отметила, что на российской эстраде нет мужчин-исполнителей, которые могут похвастаться внушительным количеством хитов. Только один артист, по мнению Asti, является исключением, и это Филипп Киркоров.

"Филипп за все эти годы вообще не растерял тот истинный восторг и великое желание быть на сцене, которое бывает у начинающего артиста. Он по-настоящему так чувствует, это видно", — поделилась певица в интервью Rocket Mag.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Красота и стиль
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов Аудио 
Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут
Садоводство, цветоводство
Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут Аудио 
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Экономика и бизнес
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно Аудио 
Популярное
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.

Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Последние материалы
Правила жарки шашлыка: как избежать штрафа до 60 тысяч рублей
Почему после родов живот не уходит: главная причина и её решение
Ремонт без вложений: как покрасить плитку и обновить ванную комнату за копейки
Хроническая бессонница — как кредит без срока: возьмёшь однажды, расплачиваешься годами
Маяки, креветки и фестиваль сардин: уникальный маршрут в греческую Полинезию
Машина не спасает: кто превращает лето в тайге в игру на выживание
Машина из Китая: едет бодро, но ремонт, как квест для владельцев
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Биоритмы и спорт: открытие, которое переворачивает правила
Фигура станет идеальной за месяц: как рассчитать время кардио, чтобы достичь своих целей в спортзале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.