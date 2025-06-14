Анна Asti удивила заявлением о современной эстраде: только один певец заслуживает внимания публики

Анна Asti высказалась по поводу российских мужчин — представителей шоу-бизнеса. По мнению певицы, среди них нет по-настоящему достойных исполнителей, кроме одного.
Анна уверена, что о масштабе певца можно говорить, учитывая количество его хитов. Она отметила, что на российской эстраде нет мужчин-исполнителей, которые могут похвастаться внушительным количеством хитов. Только один артист, по мнению Asti, является исключением, и это Филипп Киркоров.
"Филипп за все эти годы вообще не растерял тот истинный восторг и великое желание быть на сцене, которое бывает у начинающего артиста. Он по-настоящему так чувствует, это видно", — поделилась певица в интервью Rocket Mag.
А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.
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