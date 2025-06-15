Алёна Водонаева объявила войну жирным самокатчикам

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева выразила свою ненависть к людям, катающимся по улицах на самокатах.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электросамокаты

Алёна Водонаева присоединилась к тем, кто не любит разъезжающих по тротуарам самокатчиков. Её возмутило то, что этот вид транспорта выбирают люди с лишним весом.

"Зачем жирные ездят на самокатах? Им надо больше ходить пешком", — написала звезда телестройки в социальных сетях.

Водонаева объяснила, что и к худым самокатчикам она относится враждебно. Она послала их куда подальше.

Алёна часто высказывала своё негативное отношение к "бодипозитиву". Она не терпит людей, которые не следят за своим весом и зарабатывают ожирение.

Ранее Алёне Водонаевой поступило необычное предложение о замужестве.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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