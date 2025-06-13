Дуа Липа подтвердила помолвку с Каллумом Тёрнером: решаем стареть вместе!

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

29-летняя Дуа Липа официально объявила о помолвке с актёром Каллумом Тёрнером.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дуа Липа

В интервью Vogue она отметила, что такой момент в жизни очень волнителен.

"Да, мы помолвлены. Это волнительно! Кольцо идеально подходит — приятно, что человек, с которым проведу жизнь, так хорошо меня знает", — поделилась певица.

Липа раскрыла философию их союза: "Это решение стареть вместе, видеть жизнь и быть лучшими друзьями навсегда. Ощущение по-настоящему особенное".

Напомним, слухи о романе пары появились в начале 2024 года. Несмотря на отсутствие совместных фото в соцсетях, в середине года певица подтвердила отношения, опубликовав кадры с Тёрнером. Финальной точкой стало предложение руки и сердца, которое актёр сделал 27 декабря.

Тернер, известный по франшизе "Фантастические твари" и сериалу "Боец", встречался с Липой чуть больше года до помолвки.

Уточнения

Ду́а Ли́па (англ. и алб. Dua Lipa; род. 22 августа 1995, Вестминстер, Большой Лондон) — британская певица косоварского происхождения, автор песен и модель.



Каллум Робилльярд Тёрнер (англ. Callum Robilliard Turner; род. 15 февраля 1990) — английский актёр, известный ролями Илая в сериале «Клей», Анатоля Курагина в сериале «Война и мир» (2016 года) и Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».



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