Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему избегает селфи с фанатами

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Сара Джессика Паркер, легендарная Кэрри Брэдшоу, предпочитает живое общение мимолётным цифровым снимкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Rubenstein, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сара Джессика Паркер

В откровенном интервью шоу Ховарда Стерна актриса объяснила свою принципиальную позицию по поводу селфи с поклонниками и раскрыла, что она предлагает взамен.

Поводом стал недавний случай в аэропорту в прошлую пятницу. К Паркер подошла женщина, которая, минуя любое приветствие, сразу спросила: "Можно я сфотографирую вас?". Актриса решила узнать, как зовут поклонницу, и познакомиться с ней. Узнав, что фанатку зовут Джули, Сара Джессика предложила альтернативу: "Я гарантирую, это будет гораздо более значимо".

Вместо быстрого снимка Паркер предложила Джули поговорить, как только та устроит свою семью с едой. Актриса подчеркнула, что ценит момент человеческого взаимодействия выше его фиксации на камеру.

Ховард Стерн пошутил, что она ведёт себя "как школьная учительница, которая всех учит, как себя вести", назвав это "чертовски раздражающим". Паркер парировала: дело не в раздражении, а в страхе.

"Вот в чём дело: я предпочитаю это тому, когда кто-то подходит ко мне с уже готовой камерой и спрашивает, уже нажимая кнопку. Меня это всегда пугает", — призналась она.

Её идеальный сценарий: "Чтоб кто-то подошёл и сказал: 'Возможно, сейчас не лучшее время, меня зовут Вероника, я здесь и рада вас видеть'".

Уточнения

Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер.



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