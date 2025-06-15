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Волочкова назвала себя народной артисткой России без официального звания

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Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова намекнула на то, что ей пора присвоить звание народной артистки России.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой by неизвестен is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях фото на фоне домашнего иконостаса. В руках звезда балета держит предмет своей гордости — документ о присвоении ей звания заслуженной артистки России.

Экс-прима Большого театра отметила, что звания для неё не имеют первостепенного значения. Она признала, что звания народной артистки России у неё пока нет.

"Но я народная", — заявила Анастасия.

Волочкова подчеркнула, что ценит в первую очередь любовь и уважение зрителей. Она напомнила, что уже 20 лет дарит своё искусство людям.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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