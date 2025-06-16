Оксана Самойлова оценила слова Гогунского о плохом настроении у женщин

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Блогер Оксана Самойлова объяснила, как она себя ведёт, когда у неё плохое настроение, комментируя заявления Виталия Гогунского.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова ответила на вопрос о том, как она относится к заявлению звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, который заявил, что женщина не имеет права показывать своё плохое настроение рядом с мужчиной.

"Когда у меня плохое настроение, я порчу его Денису, как все женщины. Если у меня плохое, то и у него должно быть", — цитирует слова Самойловой "Блокнот Старс".

Актёр Виталий Гогунский навлёк на себя гнев женской части аудитории признанием, что свои отношения с женщинами он строит, руководствуясь книгой "Домострой".

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ» (2008—2011).



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