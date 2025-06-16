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Надежда Бабкина показала свой лёгкий перекус: ты что, обалдел?

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Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину застали за шикарной трапезой.

Певица Надежда Бабкина
Фото: Инстаграм Надежды Бабкиной by неизвестен is licensed under public doman
Певица Надежда Бабкина

В Сети появилось видео, на котором 75-летняя Надежда Бабкина с аппетитом кушает. Нарядная народная артистка России сидела в окружении аппетитных яств, в основном мучного производства.

"Вот это всё съела женщина", — говорит мужской голос за кадром.

"Ты что, обалдел?" — возмущается певица.

У артистки поинтересовались, что именно она из предложенных блюд больше всего любит.

Бабкина, окинув стол с блинами, пирогами и ватрушками, предпочла кушать клубнику.

Ранее блогер Мария Погребняк подробно расписала своё меню и объяснила, как сохранять стройность, не испытывая чувство голода.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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