Надежда Бабкина показала свой лёгкий перекус: ты что, обалдел?

Певицу Надежду Бабкину застали за шикарной трапезой.
В Сети появилось видео, на котором 75-летняя Надежда Бабкина с аппетитом кушает. Нарядная народная артистка России сидела в окружении аппетитных яств, в основном мучного производства.
"Вот это всё съела женщина", — говорит мужской голос за кадром.
"Ты что, обалдел?" — возмущается певица.
У артистки поинтересовались, что именно она из предложенных блюд больше всего любит.
Бабкина, окинув стол с блинами, пирогами и ватрушками, предпочла кушать клубнику.
Ранее блогер Мария Погребняк подробно расписала своё меню и объяснила, как сохранять стройность, не испытывая чувство голода.
Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.