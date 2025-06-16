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Жена рэпера Басты устроила мужу сюрприз на футбольном стадионе

1:01
Шоу-бизнес

Супруга рэпера Басты Елена Пинская организовала мужу необычное поздравление с 16-летием со дня их свадьбы.

Рэпер Баста с женой и дочерьми
Фото: Инстаграм Елены Пинской by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Баста с женой и дочерьми

Елена Пинская поделилась в социальных сетях романтичным видео. Она привела мужа, Василия Вакуленко (настоящее имя рэпера Басты) на огромный пустой футбольный стадион.

Супруги встали посередине футбольного поля и устремили свои взгляды на огромный экран над спортивной площадкой.

На экране транслировались кадры с разных период жизни Басты с женой. Женщина благодарила мужа за совместно прожитые годы, его благородство, доброту и заботу.

После этого на стадион выбежали две дочки музыканта. 13-летння Мария и 11-летняя Василиса присоединились к родителям и продолжили смотреть кадры из семейного архива на большой экране стадиона.

Ранее рэпер Баста рассказал, как видит своё будущее с женой Еленой.

Уточнения

Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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