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Юная невеста Лепса объяснила, чем её привлекает Лондон

1:06
Шоу-бизнес

Возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба рассказала о своей любви к Лондону.

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба
Фото: Инстаграм Авроры Кибы by неизвестен is licensed under public doman
Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба

Аврора Киба опубликовала в социальных сетях снимки на фоне красивых домов столицы Великобритании.

Юная невеста народного артиста России снова уехала в Лондон после длительного пребывания в Москве.

"Если бы меня спросили: "где бы ты жила, если бы не в России?" — я бы точно уехала в Лондон", — написала под фото Киба.

Аврора отметила, что Лондон её привлекает тем, что этот исторический города хранит много воспоминаний.

"Эти улицы, эти домики, эта атмосфера… Наверное, сейчас я точно могу назвать его вторым домом. Но Москва мне всё равно снится", — объяснила девушка.

Ранее Аврора Киба ответила на нападки Филиппа Киркорова, который усомнился в том, что она является самостоятельной личностью. Киба объяснила королю российской эстрады, что её родители звали таких артистов как он на мероприятия, и она с детства привыкла видеть звёзд рядом.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Юная невеста Лепса объяснила, чем её привлекает Лондон
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