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Мишуков о своём сыне с синдромом Дауна: я не уезжал и никого не оставлял

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В день 18-летия сына Платона, имеющего синдром Дауна, Владимир Мишуков опубликовал эмоциональное опровержение слухов.

Владимир Мишуков
Фото: rutube.ru by канал Cвета Вокруг Света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Мишуков

Актёр категорически отверг спекуляции о том, что "бросил сына из-за диагноза" или "уехал из России".

"Я не уезжал и никого не бросал. Живу с ребёнком в России и именно сейчас оформляю над ним опекунство, так как он недееспособен", — подчеркнул Мишуков в соцсетях.

Он назвал символичным совпадение дня рождения Платона с Днём России: "Объединено любовью к ним обоим".

Актёр заверил, что диагноз сына не повлиял на его чувства: "Люблю ребёнка независимо от обстоятельств. Так же, как и Родину". Мишуков пообещал обеспечить Платону "безопасную жизнь в своей стране" и трудиться для процветания России.

Напомним, Платон родился с синдромом Дауна, и Мишуков всегда открыто говорил о своей ответственности. Взросление сына не снижает потребности в поддержке, что актёр подтвердил взятием опекунства. 

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Мишуко́в (род. 11 июня 1969, Москва) — российский актёр, фотограф.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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