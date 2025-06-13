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Семейная драма Бекхэмов: почему Бруклин игнорирует родителей и братьев

1:08
Шоу-бизнес » Зарубежный

26-летний Бруклин Бекхэм официально разорвал контакты с семьёй, сообщает Page Six.

Виктория Бэкхем и Дэвид Бэкхем
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Fanshawe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Виктория Бэкхем и Дэвид Бэкхем

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм игнорирует звонки родителей, братьев (Ромео, Круза) и сестры Харпер, с которыми ранее был близок.

По данным инсайдеров, кульминацией стал пропуск 50-летия отца. Бруклин отказался присутствовать из-за приглашённой девушки Ромео — Ким Тернбулл, с которой у него был роман в прошлом. Новость о посвящении Дэвида в рыцари он также узнал из СМИ, хотя и порадовался за отца.

Конфликт длится месяцами: Бруклин с женой Николой Пельтц (дочь миллиардера) избегают семейных событий. Ранее Никола назвала Бекхэмов "токсичными" и "самовлюблёнными" после троллинга со стороны младших братьев мужа.

"Бруклин чётко заявил: не хочет общаться и не будет отвечать пытающимся связаться", — подчеркивает источник.

Семья находится в растерянности, учитывая внезапность разрыва. Официальных комментариев от сторон пока не поступало.

Уточнения

Викто́рия Кэ́ролайн Бе́кхэм (англ. Victoria Caroline Beckham), в девичестве — Адамс (англ. Adams; род. 17 апреля 1974, Харлоу, Эссекс, Великобритания) — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.
 

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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