Философия прощения: Цымбалюк-Романовская ответила на критику второй жены Джигарханяна

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Конфликт между вдовой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской и его бывшей супругой Татьяной Власовой получил неожиданное развитие.

Фото: instagram by личный аккаунт Виталины Цымбалюк-Романовской в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виталина Цымбалюк-Романовская

После резких высказываний Власовой в эфире (она назвала Виталину причиной разлада в семье) Цымбалюк-Романовская ответила философски.

"Я её прощаю. Человек, привыкший жить во лжи, всегда будет ненавидеть тех, кто живёт иначе", — заявила Виталина, сосредоточенная на заботе о новорождённом ребёнке.

Она подчеркнула, что не считает себя виновной в разрыве Джигарханяна с первой женой: "Когда семья разделена океаном и годами не живёт вместе — это уже не семья".

Напомним, Власова, проживающая в США, в мартовском интервью обвинила Цымбалюк-Романовскую в разрушении брака с артистом. Виталина, ставшая мамой в марте 2025 года, отказалась от публичной перепалки, отметив: "Пусть живёт в ненависти. А мы выбираем любовь!".

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог.



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