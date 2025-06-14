SHAMAN не один: Дима Билан присоединится к Интервидению в неожиданной роли

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Как известно, на конкурсе "Интервидение", который пройдёт осенью в Москве, Россию представит SHAMAN, однако, как выяснилось, Дима Билан тоже сыграет определённую роль в этом музыкальном событии, хоть и не в качестве участника.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Билан, победивший когда-то на "Евровидении", теперь станет послом "Интервидения". Он будет задавать тон всему мероприятию и поддерживать участников.

"Объявляем посла "Интервидения-2025": Дима Билан. Певец, который не раз представлял Россию на международных конкурсах. Заслуженный артист РФ, талантливый музыкант с огромной базой фанатов", — сообщается в Telegram-канале организаторов.

Поклонники выразили восторг по поводу этой новости и написали, что Билан как никто другой заслуживает роль посла.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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