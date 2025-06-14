Как известно, на конкурсе "Интервидение", который пройдёт осенью в Москве, Россию представит SHAMAN, однако, как выяснилось, Дима Билан тоже сыграет определённую роль в этом музыкальном событии, хоть и не в качестве участника.
Билан, победивший когда-то на "Евровидении", теперь станет послом "Интервидения". Он будет задавать тон всему мероприятию и поддерживать участников.
"Объявляем посла "Интервидения-2025": Дима Билан. Певец, который не раз представлял Россию на международных конкурсах. Заслуженный артист РФ, талантливый музыкант с огромной базой фанатов", — сообщается в Telegram-канале организаторов.
Поклонники выразили восторг по поводу этой новости и написали, что Билан как никто другой заслуживает роль посла.
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.