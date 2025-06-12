Максим Фадеев раскрыл тайный эпизод, который заставил его вернуться в Россию

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев сделал откровенное признание ко Дню России в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Максим Фадеев

57-летний музыкант, долгое время живший за границей, раскрыл момент, перевернувший его жизнь.

"Однажды в Париже, стоя в пробке, я услышал из соседней машины песню Розенбаума: "Поднимем чашу за детей наших…". Повернулся к жене и сказал: "Всё, возвращаемся домой. Я больше не могу"", — написал Фадеев.

Этот эпизод стал точкой невозврата: продюсер покинул Европу и окончательно обосновался в РФ.

Фадеев подчеркнул, что за годы карьеры работал во многих странах, но теперь сделал осознанный выбор – он не собирается уезжать из России, считая её самой прекрасной страной.

Продюсер добавил, что не нуждается в особых датах для признаний в любви к Родине: "Говорю по сердцу — каждый день".

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.