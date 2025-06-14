Семейная радость: двухмесячный сын Петрова стал главным героем события — что произошло?

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Недавно у Александра Петрова и его жены Виктории родился мальчик. Это стало для них радостным событием, и в своих соцсетях актёр и его супруга писали о том, как они ждали и как любят своего малыша. Теперь, в первые летние дни, супруги сделали одно дело, важное для всех верующих родителей: они крестили ребёнка.

Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Петров

Виктория опубликовала в своём личном блоге фотографию у храма с младенцем на руках, и подписчики стали эмоционально поздравлять звёздную пару с крещением сына. Кроме того, поклонники отметили, что Александр Петров очень похорошел рядом с такой женой.

"Первые дни лета, насыщенные событиями, в окружении родных и любимых", — написала жена Петрова.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист.



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