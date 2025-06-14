Многонациональная Россия глазами Азизы: певица раскрыла, в чём видит главное достоинство нашей страны

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Азиза высказалась о том, что для неё значит Россия. По мнению певицы, основная отличительная черта нашей страны — это духовность.

Фото: commons.wikimedia.org by Крылов Иван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российский флаг

"Россия — это прежде всего духовная страна. Считаю, что в этом её божественная сила. Русь всегда славилась своим несгибаемым духом", — сказала Азиза в беседе с mk.ru.

Также она показала на собственном примере, как много в России объединено наций и религий, и выразила сожаление о том, что Советский Союз уже давно распался. Азиза призналась, что испытывает огромную тоску по временам СССР.

"Наша страна — многоконфессиональная, многонациональная. Это можно увидеть на моём примере. Я — многонациональная представительница России: узбечка, татарка и уйгурка, которая родилась в Советском союзе и с момента его распада живу в России. И которая испытывает огромную ностальгию по тому времени, когда мы все жили вместе, дружно, в одной большой стране", — поделилась певица.

Она добавила, что всегда пела много патриотических песен, поскольку для неё очень важна тема любви к родине, а 12 июня знаменитость считает одним из главных праздников.

"В моём репертуаре всегда было много патриотических произведений. Считаю, что они необходимы, особенно в наше непростое время. Я спела "Любимые не умирают" на слова Ильи Резника на недавнем телевизионном проекте, а ко Дню России написала с моим другом Эдаром новую композицию: "В молитвах — сила", — рассказала Азиза.

Исполнительница выразила уверенность в том, что молитва важна и необходима каждому человеку, и не столь важно, какая у него религия. Азиза убеждена, что любая молитва, произнесённая от сердца, всегда будет услышана Богом.

Уточнения

Ази́за Абдурахи́мовна Мухаме́дова, более известная мононимно как Ази́за (род. 10 апреля 1964, Ташкент, СССР) — советская, узбекская и российская певица, композитор и поэтесса-песенник.



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