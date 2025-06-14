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Интервидение соберёт 20 стран на одной сцене — раскрыт полный список участников

1:07
Шоу-бизнес

В сентябре в Москве пройдёт конкурс "Интервидение", который не организовывался уже много лет. Решение о восстановлении конкурса было принято в связи с поиском альтернативы "Евровидения". Стал известен полный список стран, которые примут участие в "Интервидении". Об этом сообщает ТАСС.

Москва
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Москва

"В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР", — сообщили организаторы.

Российским участником станет SHAMAN. Он споёт песню "Прямо по сердцу", которую написал Максим Фадеев.

Представители шоу-бизнеса по-разному отреагировали на участие SHAMAN'а в конкурсе. Так, Сергей Соседов высказал мнение о том, что выбор песни был сделан неудачно, поскольку эта песня слишком типовая.

Уточнения

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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