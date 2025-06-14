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Космическое послание: Никас Сафронов создал картину для Илона Маска — что вдохновило художника?

1:22
Шоу-бизнес

Никас Сафронов рассказал, что написал картину специально для Илона Маска. Эта работа связана с космосом. Художник уверен, что полотно созвучно с масштабом личности знаменитого миллиардера.

Никас Сафронов
Фото: commons.wikimedia.org by Студия Никаса Сафронова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никас Сафронов

"Меня очень вдохновили беседы с нашими выдающимися космонавтами, ставшими инициаторами написания работы, — они десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере, вместе обитают на МКС. Причём, в отличие от Земли, в космосе тесное партнёрство продолжается до сих пор", — сказал Сафронов в беседе с порталом "Страсти".

Он добавил, что хотел передать с помощью кисти именно этот дух единства. Это было для Сафронова главной задачей во время написания картины. Кроме того, он постарался показать, какую роль играет Россия в истории мировой науки.

"Пока я не хочу раскрывать всех деталей, могу лишь пересказать суть своей работы: Россия — неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе. Наша страна всегда была частью мирового прогресса, того механизма, который двигает нашу планету вперёд, помогает ей развиваться", — поделился художник.

Сафронов выразил желание лично вручить картину Маску и надеется, что когда-нибудь этот день наступит.

Уточнения

Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Космическое послание: Никас Сафронов создал картину для Илона Маска — что вдохновило художника?
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