Обнимаю, твоя бывшая: сваха разгадала тайный смысл обращения Веры Сотниковой к Владимиру Кузьмину

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда Владимиру Кузьмину исполнилось 70 лет, его бывшая жена Вера Сотникова обратилась к музыканту с трогательным поздравлением, что вызвало интерес и удивление в Сети. Поклонники стали гадать, что она на самом деле чувствует и что стоит за словами "Обнимаю, твоя бывшая". Многие предположили, что она по-прежнему его любит.

Фото: commons.wikimedia.org by Alfant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Кузьмин

Сваха Анна Осипова поделилась своим мнением с порталом "Страсти". Анна уверена, что, будучи яркой и эмоциональной женщиной, Сотникова с благодарностью вспоминает тот счастливый период, когда она была с Кузьминым, однако, несмотря на тепло и нежность, актриса больше не испытывает прежних чувств.

"Друзья! Конечно, любит! Только не как возлюбленного, а как человека, который подарил ей счастливый отрезок жизни. Несмотря на свой имидж роковой женщины, в глубине души Вера трогательная и понимающая. Думаю, это были искренние слова благодарности дорогому сердцу человеку, с которым связаны яркие эмоции в её жизни. А додумывать и домысливать — это удел тех, кому больше нечем заняться", — резюмировала Осипова.

Уточнения

Ве́ра Миха́йловна Со́тникова (род. 19 июля 1960, Сталинград, Сталинградская область, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.