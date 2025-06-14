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Если её не станет, я умру: Natan раскрыл, как смог удержать жену после громких измен на шоу

1:09
Шоу-бизнес

На шоу "Звёзды в джунглях" рэпер Natan проявил себя как неверный муж: он крутил романы с разными участницами и метался между Валерией Чекалиной, более известной как блогер Лерчек, и Бьянкой. Всё говорило о том, что жена Natan'а Анастасия Швецова после такого уйдёт от него, однако этого не произошло.

Натан
Фото: commons.wikimedia.org by Страна FM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Натан

Natan просил у жены прощения, однако для многих остаётся загадкой, как она смогла простить мужа после горячих сцен, которые видела на экране с его участием. На шоу "Сокровища императора" Natan решил помирить двух поссорившихся участников — экстрасенса Лину Джебисашвили и её возлюбленного Юрия Фунтова — и заодно раскрыл секрет собственного спасённого брака.

"Ты знаешь, что он тебя любит. Он любит. Я сам такой подлец, если брать как мужчину, но у меня самая лучшая в мире женщина. Она до сих пор со мной, потому что знает: если её не станет в моей жизни, я умру. По-настоящему. Я сделаю всё, чтобы она была счастлива каждый день", — поделился Natan.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Азизович Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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