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Ксения Бородина раскрывает душу: вот что она сказала о любви в день рождения Николая Сердюкова

1:28
Шоу-бизнес

Николаю Сердюкову исполнилось 37 лет, и Ксения Бородина, недавно ставшая его женой, была первой, кто поздравил именинника. Бородина опубликовала в своём личном блоге трогательный видеоряд совместных фотографий с мужем и обратилась к нему с нежным поздравлением.

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by Janine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Торт

Бородина показала своими тёплыми словами, как много для неё значит Сердюков и как она счастлива, что он есть в её жизни.

"Для меня любовь — это ты. Поздравляю тебя с днём твоего рождения, я хочу сказать тебе спасибо, что ты появился в моей жизни, что счастье, оказывается, любит не только тишину, а ещё громкий смех, много разговоров, нежности, тепла, заботы и внимания. Ты моя опора, мой самый близкий друг, мой муж, желаю тебе побед во всём, желаю покорять одну вершину за другой!" — эмоционально прокомментировала Ксения.

Она подчеркнула, что появление на свет Сердюкова 12 июня — ещё один повод для радости, поскольку этот день совпадает с патриотическим праздником. Также Ксения пожелала Николаю, чтобы в его жизни было всё самое светлое и доброе.

"Хочу, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром. Ты этого заслужил. Твоя семья — это твой источник силы, любви и тепла. Мы рядом", — резюмировала телеведущая.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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