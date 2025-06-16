Алёна Водонаева показала родного брата: мы похожи?

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева похвасталась красивым братом.

Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman Модель Алёна Водонаева с братом

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео с братом. Родственник модели показал своих двоих детей, которые приехали кататься на самокатах в Парк Победы в выходной день.

"Мы похожи с братом?" — поинтересовалась у подписчиков Алёна.

Поклонники Алёны отметили сильное внешнее сходство между ней и её младшим братом.

"Одно лицо"; "Двое из ларца": "Точно, как две капли воды!": "Ваш двойник, только мужчина", — писали фолловеры под постом Алёны.

Алёна Водонаева ранее рассказывала, что подарила брату одну из своих квартир.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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