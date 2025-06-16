Алёна Водонаева показала родного брата: мы похожи?

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева похвасталась красивым братом.
Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео с братом. Родственник модели показал своих двоих детей, которые приехали кататься на самокатах в Парк Победы в выходной день.
"Мы похожи с братом?" — поинтересовалась у подписчиков Алёна.
Поклонники Алёны отметили сильное внешнее сходство между ней и её младшим братом.
"Одно лицо";
"Двое из ларца":
"Точно, как две капли воды!":
"Ваш двойник, только мужчина", — писали фолловеры под постом Алёны.
Алёна Водонаева ранее рассказывала, что подарила брату одну из своих квартир.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.