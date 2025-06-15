Виктория Боня раскритиковала женщин с татуажем бровей

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, после какого случая она отказалась от татуажа бровей.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня записала в социальных сетях ролик, в котором она учит женщин делать правильную форму бровей.

Звезда телестройки поведала, что однажды за границей некий мужчина узнал в ней русскую женщину по бровям. Иностранец отметил, что у всех русских женщин одинаковые брови. Этот случай смутил Боню, и она решила больше не делать татуаж бровей.

"Не кидайтесь в меня камнями, девочки. Но эра татуированных бровей прошла! Конечно, есть очень круто сделанный микроблейдинг, про него я не говорю. Ведь бывает такое, что совсем нет бровок", — написала Виктория в соцсетях.

Она показала, как нужно рисовать брови с помощью карандаша. Этот совет, по словам модели, поможет женщинам, у которых плохо растут брови.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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