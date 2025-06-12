Клип, посвящённый Дэвиду Линчу: как Полина Ауг пережила съёмки с фронтменом Rammstein

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Полина Ауг стала главной героиней нового клипа Тилля Линдеманна. Видео, посвященное памяти Дэвида Линча, наполнено эротикой и жестокими сценами, где Ауг играет возлюбленную фронтмена Rammstein.

Фото: commons.wikimedia.org by Sven Mandel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тилль Линдеманн

В интервью Voice актриса поделилась впечатлениями.

"Под невероятным впечатлением. Тилль — потрясающий профессионал и джентльмен. Этот опыт изменил меня и как актрису, и как человека", - честно призналась она.

Особенно Ауг отметила необычный формат работы: съёмки проходили без детального сценария. Она отметила, что привыкла к выученному тексту, а здесь — полная импровизация, так как весь сюжет жил в голове режиссёра и Тилля.

Главным открытием для актрисы стало поведение Линдеманна на площадке.

"Невероятно деликатный партнёр. После съёмок в холодном море он приносил мне плед, чтобы я не замёрзла. Такой супергалантности не ожидала от легенды хард-рока", — эмоционально добавила Ауг.

Несмотря на мрачную эстетику клипа, актриса назвала сотрудничество с Линдеманном одним из самых ценных опытов в карьере, который запомнит на всю жизнь. Официальные источники не уточняют, где и когда состоялась премьера провокационного видео.

Уточнения

Тилль Ли́ндеманн (нем. Till Lindemann; род. 4 января 1963, Лейпциг, ГДР) — немецкий вокалист, поэт, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein, Lindemann и Na Chui.



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