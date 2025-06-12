Скандал вокруг ожога Киркорова: пластический хирург ставит под сомнение официальную версию

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Филипп Киркоров был экстренно госпитализирован спустя две недели после ожога руки во время питерского концерта, ему диагностировали инфицирование раны и бурсит. Однако пластический хирург Святослав Стрелин публично оспорил официальную версию.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

Специалист обратил внимание на несоответствия: после инцидента с фейерверком Киркоров завершил шоу, хотя с руки "отдирали одежду".

"Для ожогов 3-4 степени, требующих реанимации, это невозможно. Лечение лёгких ожогов амбулаторно — стандартная практика даже при диабете", — заявил Стрелин в беседе с mk.ru.

Врач выразил недоумение сроком госпитализации: "Проявление "тяжести" через 14 дней и месяц в стационаре — клинически маловероятно для ожога. Представители артиста недоговаривают". Он также усомнился в диагнозе "бурсит" и напомнил, что истинную причину знают только лечащие врачи, но они не разглашают детали.

Напомним, инцидент произошёл в конце апреля, когда пиротехника опалила руку певца. Несмотря на травму, Киркоров провёл концерт до конца. Текущее состояние артиста и причины длительной госпитализации официально не комментируются.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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