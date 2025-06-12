Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика

Певица Анна Асти объяснила, что повлияло на её решение разорвать творческий союз с Артиком.
Анна Асти поведала, что вынуждена о многом умалчивать в ситуации, которая привела к её уходу от продюсера Артика. Она отметила, что её уступки бывший соратник воспринимал не как мудрость, а как слабость. Теперь, по мнению певицы, она доказала, на что способна без помощи продюсера.
Звезда отметила, что воздержалась от публичных конфликтов, так как уважительно относится к прошлому.
"До сих пор слышу о том, что меня кто-то "сделал", а я сама ничего не стою. Есть только один вопрос: если все так просто, то почему тогда вы не "сделаете" точно так же кого-то другого?" — поделилась своим мнением Анна в интервью Rocket Mag.
Исполнительница хита "По барам" отметила, что не собирается ругаться "как бабка на базаре". Однако теперь она чувствует в себе силы "показать зубы" и открыто выразить своё мнение.
Ранее Анна Асти призналась, что обладает мистическими способностями.
А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.
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