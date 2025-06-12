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Отец Жанны Фриске объяснил, почему перестал бороться за внука

0:55
Шоу-бизнес

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов принял решение не вмешиваться в жизнь внука.

Певица Жанна Фриске
Фото: ВК-аккаунт Жанны Фриске by неизвестен is licensed under public doman
Певица Жанна Фриске

Отец Жанны Фриске прекратил борьбу за право видеться с внуком. Мужчина смирился с тем, что Дмитрий Шепелев препятствует его общению с наследником.

"Пока стараюсь не лезть туда, не связываться с его отцом, потому что боюсь, что натворю дел… А мальчику надо спокойно жить, расти", — цитирует слова отца певицы KP. RU.

Владимир Борисович уверен, что если у Платона появится желание наладить общение с родственниками по линии матери, то он это сделает сам. Мужчина ждёт, когда мальчик вырастет и сам примет то решение, которое ему ближе.

Ранее сестра Жанны Фриске Наталья Фриске в день рождения Платона публично обращалась к мальчику. Она заявляла, что в их семье его ждут.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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