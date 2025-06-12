Инсайдеры подтверждают: Полина Гагарина нашла нового мужчину рядом с собой

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После слухов о расставании со Станиславом Миковым Полина Гагарина появилась на светском мероприятии в компании нового концертного директора Сергея Сметанина.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полина Гагарина

Певицу заметили в объятиях экс-директора Веры Брежневой на презентации альбома Леонида Агутина, сообщает Kp.ru.

Инсайдеры подтверждают флирт между 38-летней исполнительницей хита "Обезоружена" и Сметаниным, отмечая его внешнее сходство с бывшими партнёрами Гагариной: "Сергей — брутальный бородач, как раз по её вкусу". Серьёзность отношений пока неизвестна.

Одновременно окружение Станислава Микова косвенно подтвердило окончание их романа.

"Миков по-прежнему танцует в группе Гагариной, но романической связи больше нет", - подтверждают инсайдеры.

Среди возможных причин разрыва друзья называют финансовый дисбаланс: "Стасу было сложно строить отношения с женщиной, зарабатывающей больше". Он активно развивался как тренер по йоге и медитации.

Ранее Гагарина категорично заявила о нежелании вступать в брак снова ("Ни-ког-да!"), что и насторожило фанатов. Смена концертного директора (на место Андрея Мухачёва пришел Сметанин) совпала с новыми слухами о личной жизни певицы.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).





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