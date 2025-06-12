Инсайдеры подтверждают: Полина Гагарина нашла нового мужчину рядом с собой

После слухов о расставании со Станиславом Миковым Полина Гагарина появилась на светском мероприятии в компании нового концертного директора Сергея Сметанина.
Певицу заметили в объятиях экс-директора Веры Брежневой на презентации альбома Леонида Агутина, сообщает Kp.ru.
Инсайдеры подтверждают флирт между 38-летней исполнительницей хита "Обезоружена" и Сметаниным, отмечая его внешнее сходство с бывшими партнёрами Гагариной: "Сергей — брутальный бородач, как раз по её вкусу". Серьёзность отношений пока неизвестна.
Одновременно окружение Станислава Микова косвенно подтвердило окончание их романа.
"Миков по-прежнему танцует в группе Гагариной, но романической связи больше нет", - подтверждают инсайдеры.
Среди возможных причин разрыва друзья называют финансовый дисбаланс: "Стасу было сложно строить отношения с женщиной, зарабатывающей больше". Он активно развивался как тренер по йоге и медитации.
Ранее Гагарина категорично заявила о нежелании вступать в брак снова ("Ни-ког-да!"), что и насторожило фанатов. Смена концертного директора (на место Андрея Мухачёва пришел Сметанин) совпала с новыми слухами о личной жизни певицы.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).
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