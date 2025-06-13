Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятна на листьях овощей: что они пытаются вам сказать о вашем урожае
Пумба живет среди нас: реальные бородавочники и их дружба с мангустами, как в Короле Льве
Россия получает второй суверенный кредитный рейтинг: что скрыто за оценкой
То, что говорили в автошколе, уже устарело: когда на самом деле надо переключать передачи на дизеле
Секретная деревня на острове: уникальное поселение на краю Греции — и это не миф
Клубничный джем + овсянка: этот тандем покорит ваше сердце без лишнего сахара и сохранит талию
Убивают давление — и потенцию заодно: что скрывают популярные таблетки
Без пластики и уколов — работающие методики против птоза, о которых вы не знали
Дождливая погода не помеха: 6 советов по уходу за петуниями

Спасибо за жизнь: Игорь Николаев показал свою 87-летнюю маму

0:57
Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев обратился к матери в её день рождения.

Певец Игорь Николаев с мамой
Фото: Инстаграм Игоря Николаева by неизвестен is licensed under public doman
Певец Игорь Николаев с мамой

Игорь Николаев опубликовал в социальных сетях фото в обнимку со своей мамой.

"Сегодня моей маме 87! Крепкого здоровья, позитивных эмоций, хороших новостей и спасибо за жизнь", — написал артист под снимком с родительницей.

Мать Игоря Николаева, Светлана Митрофановна, бухгалтер по профессии, всю жизнь работала в сфере торговли. На женщине, по воспоминанием певца, держалось материальное положение семьи. Отец Николаева был капитаном дальнего плавания, а после отставки стал поэтом и журналистом.

Ранее певец Александр Ревва помирился с мамой, с которой у него складывались непростые отношения. Примирению артиста с родительницей поспособствовала теледоктор Елена Малышева.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Авто
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Экономика и бизнес
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой? Аудио 
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа
Красота и стиль
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Последние материалы
Без пластики и уколов — работающие методики против птоза, о которых вы не знали
Дождливая погода не помеха: 6 советов по уходу за петуниями
Не просто украшение: зачем императорскому тамарину такие усы и как они спасают ему жизнь
Ценовой шок для России? Европейцы собираются сбросить потолок цен на нефть до 45 долларов
Удивительное открытие: как ресвератрол защищает наши мышцы от вреда жирной пищи
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Космические технологии в упаковке мороженого: раскрываем секреты советского десерта
Секрет фермерской идиллии: как пара превратила свои яблоневые сады в рай для отдыха
Грипп и физическая активность: скрытые риски, о которых вы не подозревали
Родные Яниса Тиммы решили судиться с Анной Седоковой за многомиллионное наследство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.