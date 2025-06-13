Спасибо за жизнь: Игорь Николаев показал свою 87-летнюю маму

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев обратился к матери в её день рождения.

Фото: Инстаграм Игоря Николаева by неизвестен is licensed under public doman Певец Игорь Николаев с мамой

Игорь Николаев опубликовал в социальных сетях фото в обнимку со своей мамой.

"Сегодня моей маме 87! Крепкого здоровья, позитивных эмоций, хороших новостей и спасибо за жизнь", — написал артист под снимком с родительницей.

Мать Игоря Николаева, Светлана Митрофановна, бухгалтер по профессии, всю жизнь работала в сфере торговли. На женщине, по воспоминанием певца, держалось материальное положение семьи. Отец Николаева был капитаном дальнего плавания, а после отставки стал поэтом и журналистом.

Ранее певец Александр Ревва помирился с мамой, с которой у него складывались непростые отношения. Примирению артиста с родительницей поспособствовала теледоктор Елена Малышева.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



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