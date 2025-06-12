Тяжёлый люкс вместо актрис: в окружении Бондарчука заговорили о статусной возлюбленной

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

После официального подтверждения весной развода с актрисой Паулиной Андреевой, 58-летний режиссёр Фёдор Бондарчук вновь стал объектом внимания светской хроники.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0 International Фёдор Бондарчук

Новые слухи связывают его имя с бизнесвумен Полиной Подплетённой, сообщает "Экспресс газета".

Бондарчук, по данным источников, уже давно появлялся на публике без обручального кольца, что косвенно указывает на более раннее расставание с Андреевой, возможно, еще в 2024 году. Теперь поклонники гадают о его личной жизни.

Ранее фигурировали имена актрис Софьи Синицыной и Янины Студилиной. Однако новая волна пересудов указывает на Полину Подплетённую.

"Тусовочные разговоры сводятся к тому, что Фёдор оправился после развода и у него появилась новая пассия. На сей раз не из актёрской среды, а статусная светская львица. Настоящий тяжёлый люкс", — поделился инсайдер в звёздных кругах.

Официальных комментариев от Бондарчука или Подплетённой относительно возможных отношений пока не поступало. Слухи активно муссируются в соцсетях и пабликах.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, режиссёр и продюсер кино и телевидения, телеведущий, ресторатор и клипмейкер.



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