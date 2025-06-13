Родные Яниса Тиммы решили судиться с Анной Седоковой за многомиллионное наследство

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родственники баскетболиста Яниса Тиммы решили в судебном порядке взыскать с Анны Седоковой наследство.

Фото: ВК-аккаунт Анны Седоковой by неизвестен is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Родные Яниса Тиммы настроены решительно. Они потребовали с певицы Анной Седоковой 60 млн рублей.

Интересы семьи Тиммы представляет юрист Маргарита Гаврилова.

Седокова, по словам адвоката, игнорирует досудебную претензию. Гаврилова рассказала, что певица якобы препятствовала общению Яниса с сыном. Контроль, по утверждению представителя семьи спортсмена, доходил до абсурда.

"Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку — он её прятал, потому что Анна злилась", — цитирует слова юриста издание Super.ru.

Гаврилова не верит в заявления Седоковой, которая, по словам юриста, только претворяется несчастной.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. На драфте НБА 2013 года был выбран во втором раунде под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис».



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