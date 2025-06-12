Виталий Гогунский презентовал новую женскую музыкальную группу

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Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский занялся продюсированием женского музыкального коллектива.

Фото: Инстаграм Виталия Гогунского by неизвестен is licensed under public doman Группа Между нами

Виталий Гогунский на волне хайпа презентовал женскую музыкальную группу под названием "Между нами".

"Между нами — это больше чем музыка, сила трёх голосов и песен, которые проникают в душу", — гласит пояснение к посту, который Гогунский разместил в социальных сетях.

Такой интерес к женскому творчеству показался публике необычными на фоне увлечения артиста "Домостроем". Актёр в интервью Ксении Собчак рассказал много всего, что взбудоражило женскую публику. Его заявления моментально разошлись на мемы.

Сетевые остряки интересуются, будет ли у певиц из новой группы отдельная "комната для месячных".

Ранее Виталий Гогунский объяснил, почему имеет право видеть рядом с собой женщину в хорошем настроении.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ» (2008—2011).



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