Прятал фото сына от Анны: Седокову уличили в жестокости к ребёнку мужа

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После гибели баскетболиста Яниса Тиммы разгорается скандал между его родственниками и бывшей супругой, певицей Анной Седоковой.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Седокова

По информации Telegram-канала Super.ru, близкие спортсмена намерены добиться взыскания 60 миллионов рублей — эта сумма якобы должна перейти в пользу шестилетнего сына Тиммы от первого брака, Кристиана.

На фоне имущественного конфликта всплыли и личные подробности из семейной жизни. Адвокат Маргарита Гаврилова утверждает, что Седокова запрещала своему экс-супругу даже смотреть на фотографию ребёнка.

По её словам, артистка якобы требовала убрать фото мальчика с тумбочки, так как её злило само его присутствие в доме даже в виде снимка. Гаврилова добавила, что публично певица вела себя как страдающая вдова, но при этом не выходит на контакт с семьёй покойного и, по мнению юристки, демонстрирует неискренность.

Родственники Тиммы, как утверждают источники, считают такое поведение недопустимым и собираются добиваться справедливости через суд.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. На драфте НБА 2013 года был выбран во втором раунде под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис».



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