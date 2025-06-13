Александр Серов удивил всех: как надо реагировать на сцене, если что-то пошло не по сценарию?

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Александр Серов поучаствовал в шоу "Поймай меня, если сможешь", в котором нужно определять, кто поёт вживую, а кто — под фонограмму.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Серов

Когда речь зашла о том, что во время выступлений молодых артистов иногда могут возникать форсмажорные ситуации, Серов внезапно удивил всех очень простым и одновременно неожиданным советом.

"Ну, как не так?! Взять и уйти со сцены!" — предложил Серов начинающим звёздам, если на сцене что-то идёт не по плану.

Зрителей рассмешила такая рекомендация, и зал буквально взорвался смехом, а другой участник шоу Александр Панайотов ироничным тоном заявил, что это гениально. Об этом сообщает "7Дней".

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении — Ся́ров; род. 24 марта 1951, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер и поэт.



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