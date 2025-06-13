Катерина Ковальчук беременна или это просто слухи? Гарик Харламов внёс ясность

О Катерине Ковальчук, жене Гарика Харламова, стали ходить слухи, будто она беременна.
Многие пользователи Сети обращают внимание на то, что в последнее время она стала отдавать предпочтение свободным нарядам, как будто желая скрыть округлившийся живот. Гарик прокомментировал такую информацию и дал понять, что на данный момент Катерина не ждёт ребёнка.
Харламов был бы рад, если бы у него и Ковальчук родился ребёнок, однако пока он не знает, когда это желание осуществится.
"Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это всё только подозрения. Ничего не могу другого сказать. Я, конечно, хочу ребёнка. Все узнают, как только это случится. Просто такое платье", — приводит слова Харламова The Voice.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
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