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Катерина Ковальчук беременна или это просто слухи? Гарик Харламов внёс ясность

0:52
Шоу-бизнес

О Катерине Ковальчук, жене Гарика Харламова, стали ходить слухи, будто она беременна.

Гарик Харламов
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гарик Харламов

Многие пользователи Сети обращают внимание на то, что в последнее время она стала отдавать предпочтение свободным нарядам, как будто желая скрыть округлившийся живот. Гарик прокомментировал такую информацию и дал понять, что на данный момент Катерина не ждёт ребёнка.

Харламов был бы рад, если бы у него и Ковальчук родился ребёнок, однако пока он не знает, когда это желание осуществится.

"Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это всё только подозрения. Ничего не могу другого сказать. Я, конечно, хочу ребёнка. Все узнают, как только это случится. Просто такое платье", — приводит слова Харламова The Voice.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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