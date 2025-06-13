Анна Заворотнюк в поисках прибыли: как Дубай стал её новым источником дохода?

Анна Заворотнюк рассказала подписчикам в своём блоге, что она задумывается о том, чтобы увеличить свою прибыль. Ради этого она хочет купить квартиру в Дубае и сдавать её.
Как объяснила Анна, сейчас жильё в Дубае пользуется большим спросом, поэтому сдавать там недвидимость — очень выгодное дело. Анна уже ищет риелтора, который объяснит ей все тонкости и нюансы, как совершить покупку.
"В Дубае сейчас настоящий бум приезжих. Все находятся в постоянном поиске съёмных квартир", — отметила Анна.
До настоящего момента основным источником дохода знаменитости был её блог. Именно в нём можно было узнавать информацию о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, пока она была жива.
Дуба́й (араб. دُبَيْ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
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