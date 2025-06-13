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Пётр Дранга поставил ультиматум: каким образом Агата Муцениеце изменила свою жизнь ради свадьбы с ним

0:52
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Пётр Дранга собираются пожениться этим летом, однако, возможно, свадьба не состоялась бы, если бы актриса не выполнила одно условие музыканта.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с Woman.ru, что Дранга хотел, чтобы Муцениеце перестала работать в кабаре.

"Когда речь зашла о свадьбе, у Петра было условие, чтобы Агата ушла из кабаре. Для него это являлось принципиальным условием", — сообщил Дворцов.

Агата не стала спорить с женихом и выполнила его желание. Кроме того, Дворцов подтвердил, что она беременна, и заявил о том, что это вполне закономерно, учитывая срок, сколько уже встречаются влюблённые.

"Они встречаются долгое время, сейчас готовятся к свадьбе, так почему бы не стать родителями", — рассуждает продюсер.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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