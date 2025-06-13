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Тайна отношений Анны Седоковой и Яниса Тиммы: адвокат раскрывает новый неожиданный факт

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Шоу-бизнес

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи Яниса Тиммы, раскрыла новую подробность его отношений с Анной Седоковой.

Анна Седокова
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Седокова

По словам Гавриловой, Седокова пошла на хитрость, чтобы заставить Тимму жениться на ней: Анна выдумала про свою беременность, а потом, чтобы как-то объяснить, почему она вдруг перестала ждать ребёнка, певица сослалась на выкидыш. Адвокат допускает эту версию, поскольку так говорила мама Тиммы.

"Может, это мои домыслы, но думаю, она всё придумала, а он был зависим, всё для неё делал: стирал, убирал, готовил, стал отцом её сыну", — рассказала Маргарита Гаврилова изданию Woman.ru.

В последнее время перед смертью Тимма общался только с матерью, и она была в курсе многого, что происходило в его жизни.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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