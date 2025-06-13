Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Испании слишком много испанцев: как местные стали главной проблемой
Остатки макарон превратились в хит вечеринки: простой салат, от которого не оторваться
Вырастет из косточки и украсит квартиру: тропическая пальма, которая станет интерьерным акцентом
Boeing теряет доверие инвесторов после трагедии в небе — акции рухнули на 4,8%
Проблемы со спиной? 5 простых упражнений, которые избавят от боли
Эти три зоны стареют быстрее лица — и разрушают весь образ
Педаль стала мягкой: машина уже намекает на проблему
Цветов в 2 раза больше, а пчёл — хоть пасеку разводи: смесь, которая творит чудеса с перцем
Вода без зелени: простая уловка, чтобы вода в ванне для птиц не тухла

Валерия Гай Германика раскрыла секрет Виталия Гогунского: вот кто виноват в его сексистских взглядах

1:16
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика прокомментировала интервью Виталия Гогунского, которое он дал Ксении Собчак. В нём актёр поделился своими своеобразными взглядами на то, как должны вести себя женщины. По мнению Гогунского, женщина не имеет право грустить при мужчине, а также она должна скрывать свои болезни и находиться в другой комнате в критические дни.

Виталий Гогунский
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виталий Гогунский

Валерия Гай Германика убеждена, что именно воспитание матери сформировало у Гогунского такое мировоззрение.

"Если бы мама Виталия не вырастила его таким и не взяла его во власть своей тьмы, может, он вообще был бы другой человек. Почему никто не заметил тот факт, что весь свой бизнес он переписал на мать, та приумножила доход в четыре раза, а её сын выплачивает копеечные алименты своей дочери?" — заявила Германика в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что, если бы мать Гогунского видела в нём не ребёнка, а мужчину, она бы стала настаивать, чтобы он помогал своей дочери.

"Такая женщина психологически не воспринимает своего сына как отдельного мужчину, способного нести свою мужскую ответственность", — поделилась мнением Германика.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Слониха показала, что природа умнее людей: она спасла деревню, где техника сдалась
Домашние животные
Слониха показала, что природа умнее людей: она спасла деревню, где техника сдалась Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Авто
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Последние материалы
Обезвоживание атакует: как распознать первые признаки и не допустить катастрофы
Бутылка против лестницы: дачный трюк, который перевернул вишнёвую логику
Сергей Соседов разоблачает: вот почему премия ТЭФИ не заслуживает внимания зрителей
Залей это в машинку — и прощайся с плесенью навсегда
SPF, сияние и кое-что водостойкое: магия косметички для отпуска
Россияне смогут сэкономить на овощах: где продают самые дешёвые огурцы и помидоры
Тренировки без перегрузок: как умно нарастить мышцы без марафонов в спортзале
Машина не заводится с первого раза: это не погода — это предупреждение
Джунгли без этих птиц уже не будут прежними
Хрустящие до заморозков — если начать в июне: как поливать огурцы, чтобы плодоносили до сентября
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.