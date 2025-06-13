Валерия Гай Германика раскрыла секрет Виталия Гогунского: вот кто виноват в его сексистских взглядах

Валерия Гай Германика прокомментировала интервью Виталия Гогунского, которое он дал Ксении Собчак. В нём актёр поделился своими своеобразными взглядами на то, как должны вести себя женщины. По мнению Гогунского, женщина не имеет право грустить при мужчине, а также она должна скрывать свои болезни и находиться в другой комнате в критические дни.
Валерия Гай Германика убеждена, что именно воспитание матери сформировало у Гогунского такое мировоззрение.
"Если бы мама Виталия не вырастила его таким и не взяла его во власть своей тьмы, может, он вообще был бы другой человек. Почему никто не заметил тот факт, что весь свой бизнес он переписал на мать, та приумножила доход в четыре раза, а её сын выплачивает копеечные алименты своей дочери?" — заявила Германика в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что, если бы мать Гогунского видела в нём не ребёнка, а мужчину, она бы стала настаивать, чтобы он помогал своей дочери.
"Такая женщина психологически не воспринимает своего сына как отдельного мужчину, способного нести свою мужскую ответственность", — поделилась мнением Германика.
Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.
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