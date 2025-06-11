Виталий Гогунский и его скандальные высказывания: отец актёра сделал неожиданное признание

Отец актёра Виталия Гогунского отреагировал на скандал, вызванный шокирующими высказываниями звезды "Универа" в интервью журналистке Ксении Собчак.

Фото: VK Видео by канал "Осторожно: Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виталий Гогунский

Мужчина предположил, что плохо воспитывал сына.

"Наверное, плохо воспитывал, поэтому [он наговорил такое]", — заявил он в комментарии Super.ru.

Поводом стали откровения Гогунского о женщинах. Актёр утверждал, что женщина "не может" быть в плохом настроении рядом с мужчиной, а во время менструации должна "не портить настроение семье", изолировавшись в отдельной комнате.

Также Гогунский признался, что при знакомстве с девушками проверяет их через эскорт-агентства, чтобы выяснить, "летает ли она за деньги". Эти заявления вызвали волну возмущения в соцсетях и СМИ.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.



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