Тайная заявка из-за океана: американцы решились на участие в Интервидении

Международный песенный конкурс "Интервидение-2025" в Москве и Подмосковье готовит сенсацию: впервые в истории в нём примут участие представители Соединенных Штатов Америки.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрители

Как пишет ТАСС со ссылкой на организаторов, подтвердивших официальную заявку США, имена американских конкурсантов пока держатся в тайне.

Известно, что Россию на сцене представит заслуженный артист Ярослав Дронов (Шаман), чьё участие уже анонсировано.

Решение о проведении конкурса в России закрепил указом Президент Владимир Путин в феврале 2025 года. К настоящему моменту участие подтвердили несколько десятков стран, включая государства СНГ, БРИКС, ШОС, а также представителей Латинской Америки.

Уточнения

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».



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