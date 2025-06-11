Фанаты в ярости: Ани Лорак переносит концерты буквально за сутки

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ани Лорак (Каролина Куёк) объявила о переносе концертов в четырёх городах России после слухов о том, что артистка обновила украинский паспорт. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Daniel Aragay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ани Лорак

Выступления в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке и Иркутске, запланированные на 13-18 июня, не состоятся в указанные даты. Новый график пока неизвестен.

В сообщении в соцсетях певица ссылается на "текущие обстоятельства", препятствующие проведению шоу. Организаторы гарантируют, что все приобретённые билеты останутся действительны на новые даты без доплат или обмена.

Однако новость вызвала волну недовольства среди поклонников. Многие, купившие билеты на поезда и самолёты, теперь вынуждены срочно сдавать билеты за сутки до мероприятия.

В комментариях также звучат претензии по поводу несостоявшегося концерта в Воронеже, отменённого 4 года назад и до сих пор не перенесённого.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



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