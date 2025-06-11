Внутренние демоны Анфисы Чеховой: телеведущая поделилась личной историей борьбы

Знаменитости, несмотря на славу, часто борются с комплексами. Теледива Анфиса Чехова откровенно рассказала о своих внутренних демонах.
Главной проблемой юности звезды стала её фигура. В разговоре с "Общественной Службой Новостей" артистка пояснила, что в подростковом возрасте большая фигура становится поводом для насмешек.
И хотя сейчас её образ секс-символа известен всей стране, и те комплексы ушли, она точно знает, что ребёнку бывает сложно понять, что такого рода "недостаток" когда-то станет преимуществом.
С возрастом на смену тем проблемам пришла новая борьба — с собственным характером.
"Характер мой — враг мой. Могу нахамить, нагрубить, а потом мучаюсь от стыда", — отметила ведущая.
Однако Чехова нашла свой способ справляться: она учится принимать себя, не стесняется извиняться перед теми, кого задела, и двигается дальше без самоедства.
Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.
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