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Внутренние демоны Анфисы Чеховой: телеведущая поделилась личной историей борьбы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитости, несмотря на славу, часто борются с комплексами. Теледива Анфиса Чехова откровенно рассказала о своих внутренних демонах.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

Главной проблемой юности звезды стала её фигура. В разговоре с "Общественной Службой Новостей" артистка пояснила, что в подростковом возрасте большая фигура становится поводом для насмешек. 

И хотя сейчас её образ секс-символа известен всей стране, и те комплексы ушли, она точно знает, что ребёнку бывает сложно понять, что такого рода "недостаток" когда-то станет преимуществом.

С возрастом на смену тем проблемам пришла новая борьба — с собственным характером.

"Характер мой — враг мой. Могу нахамить, нагрубить, а потом мучаюсь от стыда", — отметила ведущая.

Однако Чехова нашла свой способ справляться: она учится принимать себя, не стесняется извиняться перед теми, кого задела, и двигается дальше без самоедства. 

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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